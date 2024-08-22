Блогер Милана Хаметова презентовала новую песню — «Гимн дружбы»

Милана Хаметова. Фото: пресс-служба

Милана Хаметова появилась на вечеринке по случаю празднования Дня дружбы.

На днях состоялась вечеринка по случаю празднования Дня дружбы. Главной гостьей стала популярная блогерша Милана Хаметова, исполнившая новый трек, написанный специально для мультсериала «Шушумагия».

На мероприятии было несколько интерактивных локаций. Был представлен Волшебный лес из мультика — то самое место, где героини сериала переживали все приключения.

Со сцены-домика Туа пела Милана, которая исполнила свой хит «Я+Ты= Подружки» — сериальную заставку, а также презентовала новую песню — «Гимн дружбы». Певица предстала в белой воздушной мини-юбке, клетчатой рубашке и ботинках на толстой подошве. Она зажигательно выступала.

На вечеринке также показали финальные серии «Шушумагия». Участники мероприятия стали первыми, кто узнал секрет героя-злодея Баата — персонажа мультфильма. Также на мероприятии в качестве гостей отметились Карина Каграманян из сериала «Манюня», а также Анастасия Князева и другие известные персоны.

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