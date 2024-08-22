Блогер Милана Хаметова презентовала новую песню — «Гимн дружбы»

На днях состоялась вечеринка по случаю празднования Дня дружбы. Главной гостьей стала популярная блогерша Милана Хаметова , исполнившая новый трек, написанный специально для мультсериала «Шушумагия».

На мероприятии было несколько интерактивных локаций. Был представлен Волшебный лес из мультика — то самое место, где героини сериала переживали все приключения.

Со сцены-домика Туа пела Милана, которая исполнила свой хит «Я+Ты= Подружки» — сериальную заставку, а также презентовала новую песню — «Гимн дружбы». Певица предстала в белой воздушной мини-юбке, клетчатой рубашке и ботинках на толстой подошве. Она зажигательно выступала.

На вечеринке также показали финальные серии «Шушумагия». Участники мероприятия стали первыми, кто узнал секрет героя-злодея Баата — персонажа мультфильма. Также на мероприятии в качестве гостей отметились Карина Каграманян из сериала «Манюня», а также Анастасия Князева и другие известные персоны.