Адвокат Вербицкая-Линник — о судьбе собаки Делона: «Переживать не нужно»

За судьбу 10-летней собаки по кличке Лубо можно не переживать. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с Teleprogramma.org объяснила, что по законам Франции убивать животное без причины нельзя. Несмотря на то что предсмертное желание Алена Делона усыпить животное выглядит логичным, с юридической точки зрения его волю исполнить невозможно.

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«Данное пожелание, возможно, и логично, но трудно исполнимо. Дело в том, что собака — не вещь. Животное — живое существо, и распорядиться ее жизнью посмертно — не самая правильная и исполнимая идея. В принципе, завещание «усыпить», то есть фактически убить кого-либо по законам Франции неисполнимо, а значит, в этой части — ничтожно. А вот обязанность по уходу, содержанию и лечению животного переходит к наследникам или (по их соглашению) — к одному из них.

Таким образом, за животное переживать не нужно. Воля покойного актера не может быть исполнена в этой части и без признания его завещания недействительным. Так что пусть несчастная собака проживает свой век в покое, вне зависимости от странного пожелания ее ушедшего в иной мир хозяина», — высказалась юрист.