Священник Феодорит поддержал решение детей Алена Делона не убивать его собаку: «Абсолютно правы»

Вокруг истории с 10-летней собакой Алена Делона разгорается скандал. Своей последней волей актер завещал , чтобы бельгийскую овчарку по кличке Лубо усыпили сразу после его смерти. Ален Делон не хотел, чтобы его любимый питомец страдал и скучал.

Однако дети легенды французского кино не захотели усыплять пса. Общественность во мнениях разделилась. Некоторые осудили наследников за то, что они не исполнили волю покойного, а другие все же жалеют собаку, которая не обязана умирать, потому что не стало ее хозяина. Священнослужитель отец Феодорит поддержал желание детей Алена Делона не усыплять овчарку.

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