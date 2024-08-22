Священник Феодорит поддержал решение детей Алена Делона не убивать его собаку: «Абсолютно правы»
Ален Делон. Фото: Global Look Press
Дети Алена Делона отказались взять на душу грех.
Вокруг истории с 10-летней собакой Алена Делона разгорается скандал. Своей последней волей актер завещал, чтобы бельгийскую овчарку по кличке Лубо усыпили сразу после его смерти. Ален Делон не хотел, чтобы его любимый питомец страдал и скучал.
Однако дети легенды французского кино не захотели усыплять пса. Общественность во мнениях разделилась. Некоторые осудили наследников за то, что они не исполнили волю покойного, а другие все же жалеют собаку, которая не обязана умирать, потому что не стало ее хозяина. Священнослужитель отец Феодорит поддержал желание детей Алена Делона не усыплять овчарку.
«Это не прописано в законах божьих, но убивать грешно, даже животных. Поэтому в том, что его наследники отказались совершать грех, они были абсолютно правы. Люди могут просить все что угодно, но это не значит, что мы должны их греховные желания исполнять», — пояснил священник в разговоре с Teleprogramma.org.