Умер Ален Делон

В воскресенье, 18 августа, стало известно о смерти легендарного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет. Французские журналисты, сообщившие о случившемся, подметили, что он «создавал настоящие шедевры и манил самых гениальных режиссеров». Себя актер сравнивал с первой скрипкой, а талантливых режиссеров с дирижерами.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .

Ален Делон долгие годы считался одним из признанных красавцев, его обожали женщины по всему миру, и конечно же, в России. В последние годы он практически не общался с поклонниками. Сказывался возраст и проблемы со здоровьем. В минувшем апреле суд коммуны Монтаржи установил для Алена Делона режим усиленной опеки. В результате французский актер не мог распоряжаться своим имуществом. Его доходы перешли к опекуну. Имя этого человека осталось в тайне.

Еще пять лет назад актер перенес инсульт. Всеми делами Алена Делона заведовал его помощник, он же занимался подбором медперсонала для актера, который нуждался в том, чтобы о нем заботились.

Причина смерти Алена Делона пока не называется.

По материалам 360.ru