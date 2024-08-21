Почему сын Королевой женился на стриптизерше? Хотел «опытную барышню», да и папа не сбоку стоял

Сын Наташи Королевой и
И вот 21 августа стало известно, что он узаконил свои отношения
«Детям свойственно проигрывать усвоенный когда-то в семье ролевой репертуар. Обычно происходит это неосознанно. Психика оправдывает (рационализирует) это внешней привлекательностью, умом, схожестью интересов и другими качествами партнера.
Безусловно, не стоит и исключать сугубо профессиональную составляющую. Юноша наверняка понимал, что девушка, работающая в стриптизе, — это раскрепощенный, общительный и легкий на подъем человек. Да и, скорее всего, хороша как женщина. Не исключено, что парень хотел именно такую опытную барышню», — прокомментировал эксперт.
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