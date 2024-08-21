Почему сын Королевой женился на стриптизерше? Хотел «опытную барышню», да и папа не сбоку стоял

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко с 17 лет выбирал себе в возлюбленные дам с «багажом», опытных и раскрепощенных.

И вот 21 августа стало известно, что он узаконил свои отношения с бышей стриптизершей, танцовщицей на пилоне Мелиссой. Архип совершил поистине удивительный дубль судьбы своей матери, которая тоже не погнушалась связать свою жизнь со стриптизером Тарзан ом.

Teleprogramma.org поинтересовалась у клинического психолога Родиона Барабанова , что двигало отпрыском звезд.

«Детям свойственно проигрывать усвоенный когда-то в семье ролевой репертуар. Обычно происходит это неосознанно. Психика оправдывает (рационализирует) это внешней привлекательностью, умом, схожестью интересов и другими качествами партнера. Безусловно, не стоит и исключать сугубо профессиональную составляющую. Юноша наверняка понимал, что девушка, работающая в стриптизе, — это раскрепощенный, общительный и легкий на подъем человек. Да и, скорее всего, хороша как женщина. Не исключено, что парень хотел именно такую опытную барышню», — прокомментировал эксперт.