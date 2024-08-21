«Танцевала стриптиз? Ничего удивительного»: о нестандартной жене сына Королевой — Калашникова

Певица и актриса Анна Калашникова считает, что в выборе Архипа Глушко нет ничего удивительного, молодые наверняка построят свое настоящее и будущее вполне успешно.

«Архип — умный парень, интеллектуал, знаток японского языка. Да, влюбился, да, женился. Но девушка хорошая, Наташа Королева одобрила сноху. А ведь раньше Архипу попадались аферистки, которые пытались его обобрать как липку. Недвижимости у семьи Королевой немало. И в Москве, и в Майами. Жених он был завидный.

В том, что молодая жена в прошлом танцевала стриптиз, не вижу ничего удивительного. Отец Архипа до сих пор танцует, и, кстати, сколько бы не пророчили им с Наташей развод, жену свою Сережа безумно любит. Дело не в профессии. У нас на сцене полно бывших стриптизерш, это ни для кого не секрет. Главное, чтобы человек порядочный был, чтобы не оставил тебя без штанов», — рассудила звезда.