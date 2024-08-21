«Танцевала стриптиз? Ничего удивительного»: о нестандартной жене сына Королевой — Калашникова
Архип Глушко с женой Мелиссой. Фото: соцсети М. Глушко
Архип Глушко сочетался законными узами брака с танцовщицей необычных направлений.
Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) Архип официально вступил в брак со своей необычной девушкой Мелиссой.
Говорят, что певица долго не принимала потенциальную невестку, но теперь благословила молодых, приняв и поняв Мелиссу. Избранница Архипа, напомним, является танцовщицей на пилоне и не так давно работала в стриптиз-баре, получая немалые деньги. Вместе с тем муж Наташи Королевой, несмотря на свои 54 года, до сих пор остается в профессии, радуя дам красотой мужского тела и пластикой.
Певица и актриса Анна Калашникова считает, что в выборе Архипа Глушко нет ничего удивительного, молодые наверняка построят свое настоящее и будущее вполне успешно.
«Архип — умный парень, интеллектуал, знаток японского языка. Да, влюбился, да, женился. Но девушка хорошая, Наташа Королева одобрила сноху. А ведь раньше Архипу попадались аферистки, которые пытались его обобрать как липку. Недвижимости у семьи Королевой немало. И в Москве, и в Майами. Жених он был завидный.
В том, что молодая жена в прошлом танцевала стриптиз, не вижу ничего удивительного. Отец Архипа до сих пор танцует, и, кстати, сколько бы не пророчили им с Наташей развод, жену свою Сережа безумно любит. Дело не в профессии. У нас на сцене полно бывших стриптизерш, это ни для кого не секрет. Главное, чтобы человек порядочный был, чтобы не оставил тебя без штанов», — рассудила звезда.