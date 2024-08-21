Анастасия Волочкова назвала самого благородного артиста российского шоу-бизнеса

В разговоре с Teleprogramma.org балерина заявила, что самый благородный и честный человек на российской эстраде — это Сергей Зверев. По словам Анастасии Волочковой, стилист сумел сохранить в себе лучшие качества, несмотря на звездный статус.
«Я сейчас сижу с Сергеем Зверевым. Вот это реальная звезда. Он сохранил в себе качества человичища! Которому неведомо чувство зависти, потому что он самодостаточный человек. Вот у таких артистов должны быть нереально высокие гонорары. Главное, всегда оставаться людьми», — объяснила свое мнение Анастасия Волочкова.