Анастасия Волочкова назвала самого благородного артиста российского шоу-бизнеса

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина не сдержала эмоций.

Анастасия Волочкова назвала лучшего артиста российской эстрады. Несмотря на то что она является большой поклонницей Аллы Пугачевой и Ларисы Долиной, настоящей звездой она считает не их.

В разговоре с Teleprogramma.org балерина заявила, что самый благородный и честный человек на российской эстраде — это Сергей Зверев. По словам Анастасии Волочковой, стилист сумел сохранить в себе лучшие качества, несмотря на звездный статус.

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«Я сейчас сижу с Сергеем Зверевым. Вот это реальная звезда. Он сохранил в себе качества человичища! Которому неведомо чувство зависти, потому что он самодостаточный человек. Вот у таких артистов должны быть нереально высокие гонорары. Главное, всегда оставаться людьми», — объяснила свое мнение Анастасия Волочкова.

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