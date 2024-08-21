Анастасия Волочкова назвала самого благородного артиста российского шоу-бизнеса

Анастасия Волочкова назвала лучшего артиста российской эстрады. Несмотря на то что она является большой поклонницей Аллы Пугачевой и Ларисы Долиной , настоящей звездой она считает не их.

В разговоре с Teleprogramma.org балерина заявила, что самый благородный и честный человек на российской эстраде — это Сергей Зверев . По словам Анастасии Волочковой, стилист сумел сохранить в себе лучшие качества, несмотря на звездный статус.

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