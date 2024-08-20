Губерниев пообещал пригласить Загитову в кино: «Остается мне только закончить ВГИК»

Дмитрий Губерниев отреагировал на желание Алины Загитовой . Фигуристка недавно сообщила, что хотела бы получить главную роль в кино. Но при этом она прекрасно понимает, что в актерстве, как и в спорте, необходимо много трудиться.

Дмитрий Губерниев в шуточной форме пообещал Алине Загитовой главную роль в своем фильме, если когда-нибудь такой вообще появится. В разговоре с Teleprogramma.pro спортивный комментатор даже пофантазировал , на какую тему будет его кинокартина.

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