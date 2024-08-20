Губерниев пообещал пригласить Загитову в кино: «Остается мне только закончить ВГИК»
Алина Загитова. Фото: Global Look Press
Алина Загитова хотела бы сняться в кино.
Дмитрий Губерниев отреагировал на желание Алины Загитовой. Фигуристка недавно сообщила, что хотела бы получить главную роль в кино. Но при этом она прекрасно понимает, что в актерстве, как и в спорте, необходимо много трудиться.
«Я, безусловно, представляю. Вот вы мне сказали эту новость, и я сразу захотел поступить во ВГИК, на режиссерский. А потом я буду снимать фильм, где Алина Загитова будет в главной роли. Дело за малым — остается мне сейчас закончить ВГИК.
Когда я получу диплом, я исполню мечту Алины Загитовой. Она снимется у меня в ярком спортивно-эротическом триллере под названием «Чудовищная гребля».
Это шутка. Если серьезно, то Алина очень талантливая, она будет сниматься в кино, она телеведущая. Пожелаем ей всего самого лучшего. Но лучше бы она вместе со мной пошла учиться во ВГИК. Потому что артист — это все-таки профессия. Все дороги ведут во ВГИК. Будем сидеть за одной партой», — пошутил Дмитрий Губерниев.