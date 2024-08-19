Всплыла правда о финансовом положении Пугачевой и Галкина*

Последнее время поклонники и эксперты шоу-бизнеса обсуждают финансовую ситуацию Аллы Пугачевой и Максима Галкина* . Некоторые уверены, что шоумен, который обещал содержать свою жену Аллу Пугачеву на старости лет, с этой задачей не справляется.

Явным поводом для сплетен стала и информация о том, что Примадонна выступает на частных корпоративах. Однако в беседе с Teleprogramma.org таролог Алексей Гришин решительно опроверг эти домыслы.

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«Конечно, это идеальный повод для злорадства, но проблем с деньгами у них нет. Ей нравится заниматься творчеством. Она сейчас находится в состоянии свободного полета. Она делает то, что ей нравится. Захотелось спеть — она спела, захотела трек записать — она его записала. Она делает так, как ей комфортно. Тяжелой жизненной ситуации за всем вот этим не стоит», — пояснил экстрасенс.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента