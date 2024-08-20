Сделайте хотя бы одно из этих шести действий 20 августа: мечта сбудется на 100%, счастье войдет в дом

Ведический астролог Татьяна Забелло раскрыла сайту Teleprogramma.org астропрогноз на сегодня, 20 августа. Следуйте рекомендациям — и вы не только проживете прекрасное время, но и настроите струны вашей судьбы на удачу и реализацию ваших мечтаний и планов.

Символ этого дня, согласно ведической астрологии, «сто врачей». От него и старайтесь действовать в этот вторник.

Астролог рекомендовала следующие действия для вашей пользы: начинайте сегодня лечение, а также обучение (особенно это касается тайных знаний), модернизируйте что-либо, исследуйте что-то, рекламируйте и продвигайте что-то (действия, связанные со средствами массовой информации), занимайтесь садоводством.

Также Татьяна Забелло предупредила наших читателей о том, что некоторые вещи стоит отложить до лучших времен. К примеру, крайне не рекомендуется 20 августа начинать судебные процессы, зачинать детей, а также вступать в законный брак.