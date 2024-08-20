Какие три действия 20 августа приведут к беде: в итоге слезы, разочарование, комок в горле

20 августа — это тот день, когда любое движение приветствуется. Неслучайно девиз этого вторника — «Движение — жизнь».

«Сегодня рекомендую побольше двигаться, перемещаться, общаться, успешный день для поездки или начала путешествия», — рассказала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.org .

В то же время астролог не рекомендовала делать три действия. Во-первых, не планируйте на этот вторник какие-то важные дела, поскольку результаты могут быть слишком непредсказуемыми и сильно отличаться от того, что вы хотели бы. Во-вторых, не стоит в этот день давать обещаний. В-третьих, не нужно слишком доверять чужим обещаниям, поскольку исполнить их, если они даны 20 августа, будет очень трудно.