Какие три действия 20 августа приведут к беде: в итоге слезы, разочарование, комок в горле
Каждый из нас может стать чуточку счастливее. Автор изображения: Андрей Ярошенко
Астрологический прогноз поможет вам составить день правильно.
20 августа — это тот день, когда любое движение приветствуется. Неслучайно девиз этого вторника — «Движение — жизнь».
«Сегодня рекомендую побольше двигаться, перемещаться, общаться, успешный день для поездки или начала путешествия», — рассказала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.org.
В то же время астролог не рекомендовала делать три действия. Во-первых, не планируйте на этот вторник какие-то важные дела, поскольку результаты могут быть слишком непредсказуемыми и сильно отличаться от того, что вы хотели бы. Во-вторых, не стоит в этот день давать обещаний. В-третьих, не нужно слишком доверять чужим обещаниям, поскольку исполнить их, если они даны 20 августа, будет очень трудно.