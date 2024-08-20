Это обычное дело может разрушить брак: чего лучше избегать 20 августа, в День Марины-Пимены

20 августа известен в народном календаре как День Марины-Пимены. Наши предки верили в ряд примет, касающихся этого дня. Что рекомендовали нам наши прапрадеды, а от чего советовали воздержаться, собрали в материале Teleprogramma.org.
Что нужно делать 20 августа
На Руси в День Марины принято было угощать бедняков и больных медом, овощами или фруктами. В приюты следовало относить гостинцы, а немощным помогать в работе.
Кроме того, можно было начать
Заканчивался сбор малины, но последняя ягода предназначалась для больных. Считалось, что так они выздоровеют гораздо быстрее. Из собранной ягоды делают заготовки,
Особое внимание 20 августа уделялось аистам. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 20 августа
Запрещено в Маринин день гулять в темное время суток — можно серьезно заболеть.
Быстрые решения сегодня принимать не стоит — ничего не получится, а вот планировать позволено.
Нельзя пугать птиц, особенно аистов — они могут принести в дом несчастье и даже поджечь его.
Нельзя менять постельное белье на супружеской кровати — могут начаться измены, ссоры и конфликты.
Под строгим запретом любое веселье, шумные застолья — идет Успенский пост.
Смена постельного белья может окончиться разводом. Фото: freepik.com
Народные приметы на 20 августа
Красная заря на восходе — ожидайте дождь.
Утренний туман быстро рассеялся — погода будет отличной.
Облаков мало — будет прохладно и ясно.
Аисты готовятся улететь на юг — осень наступит рано и будет прохладной.
Пауки прячутся — к ненастью.
Аист кружит над домом — ждите прибавление в семействе.
На небе появилась радуга — выпадут осадки, а если она появилась ближе к вечеру — завтра будет хороша погода.
Именинники
Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр.
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