Это обычное дело может разрушить брак: чего лучше избегать 20 августа, в День Марины-Пимены

20 августа известен в народном календаре как День Марины-Пимены. Наши предки верили в ряд примет, касающихся этого дня. Что рекомендовали нам наши прапрадеды, а от чего советовали воздержаться, собрали в материале Teleprogramma.org.

Что нужно делать 20 августа

На Руси в День Марины принято было угощать бедняков и больных медом, овощами или фруктами. В приюты следовало относить гостинцы, а немощным помогать в работе.

Кроме того, можно было начать заготовку лекарственных растений.