Тишман о новом сериале Крыжовникова по фильму «Москва слезам не верит»: «Есть риск»

Режиссер «Слова пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников начал съемки сериала о Москве, переосмыслив оскароносную картину Владимира Меньшова 1980 года выпуска «Москва слезам не верит».

Новый сериал будет называться «МСНВ» . Он повествует о девушке, которая приезжает покорять Москву с ребенком на руках. События разворачиваются в наши дни.

Нужен ли такой сериал современному зрителю и насколько удачна идея возродить мотив старого фильма, Teleprogramma.org обсудила с музыкантом Марком Тишманом.

« Жора Крыжовников — очень талантливый режиссер, и в его биографии есть очевидные успехи! Переосмысление классики, фильма, у которого такое народное и профессиональное признание, это всегда риск. Но, я думаю, тем интереснее и азартнее будет работаться команде, и мы можем рассчитывать на классный результат. Да и в любом случае это заставит всех пересмотреть оригинал, а кто-то благодаря новому сериалу посмотрит оригинал впервые», — высказался певец.