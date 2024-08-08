Названо точное время, когда Пугачева вернется в Россию: во благо для певицы

Уже ни для кого не секрет, что Алла Пугачева планирует прибыть в Москву. Высказывались версии о том, что она собирается урегулировать некоторые юридические моменты. Также появилось мнение, что звезда может дать несколько частных концертов.

И если по второму пункту муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* гневно высказался в соцсетях, опровергая возможную подработку артистки в родном отечестве. То первый момент был оставлен комиком без внимания. Значит, он его не смутил. Значит, скорее всего, это правда.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у ясновидящей Татьяны Кармолог , в какое именно время Алла Пугачева планирует наведаться на родину. По словам эксперта, звезда уже не раз задумывалась о возвращении в страну. Однако самыми благоприятными для ее прилета будут такие месяцы, как август и сентябрь.

«Чем ближе к осени, тем существует больше вероятности, что Алла Пугачева переедет на прежнее место жительства», — сказала Татьяна Кармолог Teleprogramma.pro.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.