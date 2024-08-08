Ставший звездой соцсетей Пугачевой продюсер Дзюник: «Ее все-таки что-то задевает»

Алла Пугачева пыталась убедить поклонников и хейтеров в том, что ее не беспокоят сплетни. Однако последняя публикация певицы в социальных сетях доказывает, что ее задевает молва людей. Алле Пугачевой явно не все равно, что о ней пишут и говорят. Примадонна опубликовала видеоролик, на котором продюсер Леонид Дзюник рассуждает о доле ее детей и мужа.

По словам промоутера, Лизе Галкиной и Гарри Галкин у хочется домой. Алла Пугачева оформила ролик в стиле старых бабушкиных сказок, как бы высмеивая слова продюсера. В разговоре с Teleprogramma.pro Дзюник объяснил, почему артистка обратила внимание именно на его высказывания, хотя никогда не комментировала сплетни о себе.

«Что я могу сказать? Прикольно. Значит, ее все-таки что-то задевает, значит, смотрит о себе. Значит, какая-то реакция есть. Есть некоторые продюсеры, которые сообщают, что у нее будет концерт в Москве. Но она не дура, она не приедет после всего того, что наговорено. Какая реакция может быть на этот концерт?» — заявил Леонид Дзюник.