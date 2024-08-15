Режиссер «Слова пацана» Крыжовников снимет ремейк фильма «Москва слезам не верит»

Жора Крыжовников , у которого новая волна успеха после дилогии «Горько!» случилась из-за сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь он задумал проект о Москве.

Был анонсирован сериал-ремейк оскароносной картины Владимира Меньшова . «Москва слезам не верит» покорила сердца миллионов, и фильм пересматривают до сих пор.

Пока неизвестны подробности будущего проекта, но ясно, что это будет сериал, в котором речь пойдет о девушке, которая приехала покорять Москву с малышом на руках. Похоже, Жора Крыжовников хочет повторить успех своего покойного коллеги Владимира Меньшова . Кинематографист объяснил, что все привыкли видеть столицу в самом ее расцвете, но когда-то было по-другому.

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«Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме», — заявил режиссер Жора Крыжовников .

Известно, что Жора Крыжовников будет режиссером, сценаристом и продюсером нового проекта.

По материалам «Бюллетень кинопрокатчика»