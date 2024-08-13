Как бойфренд Бородиной поругался с экс-тещей? И что хотел доказать ей Сердюков?

Когда блогеры Николай Сердюков и Алина Акилова объявили о своем разводе, публике это было преподнесено, как обоюдное решение мудрых людей. Однако старый пост мамы Акиловой наводит на совсем иные мысли. Похоже, что кто-то все же был несколько несдержан в проявлении своих эмоций и немного забыл о дипломатии.

В 2022 году мама Алины Акиловой опубликовала пост: «Мой бывший зять унизил меня, оскорбил и много гадостей наговорил после развода. Настроил дочь против меня и внес раздор в нашу семью, прячась за спиной маленькой девочки Николь».

Что на самом деле произошло между Сердюковым и его тещей, Teleprogramma.org попросила разъяснить таролога Анну Горшкову .

«Похоже, что у них случился конфликт из-за того, что Николай пытался показать свой авторитет, а Лариса Борисовна старалась проявить активную позицию в семье дочери, возможно, давала непрошенные советы. Он считал, что теща не должна лезть в их семью, и пытался пресечь ее попытки интересоваться их жизнью», — объяснила расклад карт таролог.

Анна Горшкова также заметила, что в настоящий момент оба участника событий рады тому, что их общение прекратилось, и не переживают из-за былого конфликта.