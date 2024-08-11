Никита Плахотниченко — о «Выжить в Дубае»: «Больше всего я разочаровался в Остапе»

Многие телезрители были сильно разочарованы, когда «Выжить в Дубае» покинул добрый и открытый парень Никита Плахотниченко. На самом деле, если рассуждать о человеческих качествах людей, то тут предпосылок для того, чтобы команда его возненавидела, нет. Но тем не менее «народники» тесно сплотились против пары Никиты и его девушки Ани Галянт.

Не удивительно, что Никита Плахотниченко главным разочарованием проекта считает Остапа Солдатова, который организовал коалицию против него.

«Врать не буду, больше всего я разочаровался в Остапе во время участия в шоу. Я разочаровался даже по большей степени не в том факте, что он такой человек, а в том, что такие люди бывают... И, как показал этот сезон, таких людей немало...» — сказал Никита журналисту Teleprogramma.pro.