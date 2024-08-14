«Я увидела нового ребенка!»: что случилось с дочкой Даны Борисовой и почему ее больше нет в школе

Дана Борисова рассказала Teleprogramma.org , что ее дочь Полина через год уже окончит школу.

В 10 классе она перешла с очного обучения на онлайн-режим, что немедленно отразилось на ее оценках и поведении.

«Мы в полном восторге! Я буквально увидела нового ребенка! Она стала намного лучше учиться, больше времени уделяет урокам, сидит целыми днями и выполняет задания учителей в полном объеме, решает тесты. Когда она училась очно, такого не было. Она приходила ко второму уроку, сбегала с пятого. Учиться ей не нравилось вообще, занятия она по возможности прогуливала», — поделилась Дана Борисова с нашим корреспондентом.

Ведущая рассказала, что Полина четыре года учила корейский язык, посещая школу в Южной Корее. Не исключено, что после школы наследница Даны Борисовой уедет в эту страну продолжать обучение, поскольку там возможно бесплатное обучение для иностранцев при соблюдении определенных условий.

«Либо второй вариант! Примерно полгода назад она сообщила мне радостную новость, что тоже хочет стать журналистом. Это очень неожиданно было!» — призналась Дана.