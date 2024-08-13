Дана Борисова позволила 16-летней дочери сделать «углы Джоли»: «Решились еще на одну авантюру»

Дана Борисова наладила отношения с дочкой Полиной , которой сейчас 16 лет. Однако в последнее время поклонники переживают за наследницу. Не так давно Дана Борисова с ней вместе худела с помощью препаратов, которые популярны за границей. А теперь звезда взяла наследницу с собой к косметологу.

«Месяц назад мы с Полиной решились еще на одну авантюру: дочь вместе со мной ходила к косметологу, делали ей «углы Джоли» — очень уж она просила. Да, я знаю, что многие и это не одобрят, но, считаю, пусть лучше Полина это сделает под моим надзором и у хорошего специалиста, чем без моего ведома пойдет непонятно, к кому. Это же подростки — они, пока своего не добьются, не успокоятся», — высказалась Дана Борисова .

Но многие все же раскритиковали телеведущую, так как считают, что она слишком многое позволяет делать подростку. Пользователи Сети боятся, что Полина навредит себе или испортит свою внешность.

К слову, «углы Джоли» — это контурная пластика углов нижней челюсти филлерами для гармонизации черт лица. Не так давно ее сделала Виктория Боня .