Мама Ершова после «Модного приговора»: «Была мечта стать манекенщицей! Миногарова помогла!»
Елена Путылина до и после преображения на «Модном приговоре». Фото: Первый канал
Елена Путылина уверенно идет к своим целям, несмотря ни на что.
Удивительно, но фраза из фильма «Москва слезам не верит»: «Жизнь после сорока только начинается!» — не теряет своей актуальности много лет. Вот и Елена Путылина, ставшая известной после участия в шоу «Сокровища императора» как мама Ершова, может смело описывать свою судьбу этой цитатой.
9 августа она стала героиней знакового для нее проекта — «Модный приговор» на Первом канале, превратившись в настоящую красавицу. Но путь к нему был не так уж и прост.
Все началось с юношеской мечты
«Мечтой моего детства было попасть на Первый канал! Очень хотелось очутиться в студии «Поля чудес». А еще я всегда была высокий и стройной, и у меня была еще одна мечта — стать манекенщицей и пройти по подиуму!
В 17 лет я даже пошла на курсы манекенщиц, но через пару месяцев обучения я повредила себе ногу, был ожог, и мне пришлось оставить это дело», — призналась Teleprogramma.pro Елена Путылина.
До конца со своей мечтой пройтись по подиуму Елена так и не распрощалась. Много лет она была поклонницей программы «Модный приговор» на Первом канале и часто представляла себя на месте участниц.
«Заполняла анкету на сайте, писала Рогову, но мне не отвечали!» — вздохнула Елена.
Такой Елена Путылина пришла на «Модный приговор». Фото: Первый канал
Как Елена Путылина стала «королевой»
Вместе с тем образ жизни и внешний вид Елены Путылиной был далек от образов моделей или хотя бы обычных модниц. Имея 56 размер, ей тяжело было подобрать себе наряды, и она просто донашивала костюмы оверсайз за своим старшим сыном.
Но после участия в «Сокровищах императора» Елена перешла к решительным действиям на пути к своей мечте.
«Мария Миногарова, с которой я познакомилась в Китае, сказала важные для меня слова: «Ничего не бойся, иди вперед, несмотря ни на что». Я захотела изменить свой образ и похудела. А подбирать одежду не научилась! Тогда я вспомнила, что Александр Рогов — Машин друг, и позвонила ей. Она передала информацию обо мне, и меня пригласили в шоу «Модный приговор»!» — описала свой путь Елена Путылина.
Собеседница призналась нам, что ей хотелось не только изменить свой имидж, но и показать другим женщинам, как можно преобразиться, быть им примером. Что ж, результат превзошел все ожидания Елены.
Елена Путылина на «Модном приговоре». Фото: Первый канал
«Стилисты «Модного приговора» — самые лучшие! Три потрясающих образа, которые они мне подобрали, вселили в меня еще больше уверенности. Саша Рогов сказал, что я королева! Такие слова от самого Рогова дорогого стоят! Я счастлива, что в моей жизни случился «Модный приговор» — не смогла сдержать эмоций Елена.