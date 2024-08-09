Мама Ершова после «Модного приговора»: «Была мечта стать манекенщицей! Миногарова помогла!»

Удивительно, но фраза из фильма «Москва слезам не верит»: «Жизнь после сорока только начинается!» — не теряет своей актуальности много лет. Вот и Елена Путылина, ставшая известной после участия в шоу «Сокровища императора» как мама Ершова, может смело описывать свою судьбу этой цитатой.

9 августа она стала героиней знакового для нее проекта — «Модный приговор» на Первом канале, превратившись в настоящую красавицу. Но путь к нему был не так уж и прост.

Все началось с юношеской мечты

«Мечтой моего детства было попасть на Первый канал! Очень хотелось очутиться в студии «Поля чудес». А еще я всегда была высокий и стройной, и у меня была еще одна мечта — стать манекенщицей и пройти по подиуму! В 17 лет я даже пошла на курсы манекенщиц, но через пару месяцев обучения я повредила себе ногу, был ожог, и мне пришлось оставить это дело», — призналась Teleprogramma.pro Елена Путылина.

До конца со своей мечтой пройтись по подиуму Елена так и не распрощалась. Много лет она была поклонницей программы «Модный приговор» на Первом канале и часто представляла себя на месте участниц.