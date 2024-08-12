Почему мама Ершова прониклась к Солдатову в «Выжить в Дубае»? Дело было на «Сокровищах императора»

Участница шоу ТНТ «Сокровища императора» Елена Путылина с сочувствием отнеслась к вылету Остапа Содатова из шоу «Выжить в Дубае».

Остап Солдатов не смог победить своего соперника Сашу Стоуна и покинул проект. По его словам, он является левшой. Но на испытании, когда необходимо было как можно дольше продержать в вытянутой руке кубок, зачем-то взял его в руку правую, а не в более сильную леву. Именно поэтому, считает Остап, Саше удалось вырвать у него победу.

Елена Путылина вспомнила, как сама оказалась в схожей ситуации во время съемок шоу «Сокровища императора» в Китае.

«Видимо, он очень нервничал, поэтому перепутал руку на малом испытании. Я вспомнила шоу «Сокровища императора», когда на финальном задании я перенервничала, растерялась и не смогла помочь своему сыну, Жене Ершову!» — поведала Елена корреспонденту Teleprogramma.pro.