Мама Ершова — о том, почему против Солдатова проголосовали в «Выжить в Дубае»: «Увидели силу!»

Елена Путылина после участия в шоу ТНТ «Сокровища императора» в компании с сыном, блогером
Звезда проекта призналась Teleprogramma.pro, что ставит себя на место участников. Может быть, поэтому Елена Путылина увидела в ушедшем за проект «Выжить в Дубае» Остапе Солдатове мощь,
«Ребята проголосовали против Остапа, потому что увидели в нем силу!» — заметила в беседе с нашим корреспондентом Елена Путылина.
Также участница «Сокровищ императора» солидарна с мнением Остапа Солдатова в том, что
Ранее мы писали о том, почему диетолог
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