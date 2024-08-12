Мама Ершова — о том, почему против Солдатова проголосовали в «Выжить в Дубае»: «Увидели силу!»

Елена Путылина после участия в шоу ТНТ «Сокровища императора» в компании с сыном, блогером Евгением Ершовым , теперь смотрит реалити под новым углом.

Звезда проекта призналась Teleprogramma.pro, что ставит себя на место участников. Может быть, поэтому Елена Путылина увидела в ушедшем за проект «Выжить в Дубае» Остапе Солдатове мощь, а не скользкий характер, как считает Надежда Ермакова .

«Ребята проголосовали против Остапа, потому что увидели в нем силу!» — заметила в беседе с нашим корреспондентом Елена Путылина.

Также участница «Сокровищ императора» солидарна с мнением Остапа Солдатова в том, что Аня Галянт вовсе не так проста, как может показаться зрителям. Не исключено, что скоро студентка проявит себя так, как никто не ожидал.

Ранее мы писали о том, почему диетолог Михаил Гинзбург одобрил метод похудения Елены Путылиной . Напомним, во время участия в «Сокровищах» бизнес-леди сбросила 5 кг, а потом вошла во вкус и скинула все 20 кг!