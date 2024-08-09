Никита Плахотниченко назвал «непроверенной» информацию о том, что Аня Галянт строит дом

Участница шоу «Выжить в Дубае» Анна Галянт спровоцировала о себе слухи, выложив видео в Сеть с внутренней отделкой дома.

«Строится мое счастье», — подписала она его.

Пользователи тут же пришли к выводу, что она выиграла 10 млн на «Выжить в Дубае» и теперь возводит дом мечты для себя и своего любимого молодого человека — Никиты Плахотниченко. Мы спросили Никиту, что это значит на самом деле.

«Это сейчас стало вирусной информацией, но я бы не стал непроверенную информацию воспринимать как данность. Рано или поздно мы, конечно, будем жить вместе, но в чем-то более похожем на настоящий дом», — ответил Никита Плахотниченко Teleprogramma.pro.