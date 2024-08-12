Почему Варнава экстремально похудела? Эта причина заставила превратиться в «кожу да кости» не одну российскую звезду

Внешний вид Екатерины Варнавы , которая не просто вернулась в свой прежний вес, а похудела до состояния «кожи и костей» вызывает у многих поклонников звезды разные эмоции. Одни хвалят артистку в соцсетях за силу воли и хрупкость, а другие умоляют поправиться.

Почему российские звезды нередко идут на такие кардинальные перемены с весом в сторону уменьшения, Teleprogramma.pro обсудила с врачом-диетологом Михаилом Гинзбургом .

Эксперт заметил, что известные личности нередко готовы доходить до состояния анорексии из-за так называемого эффекта телевизора.

«Люди на экране кажутся чуть шире, чем на самом деле. И медийный человек, оценивая себя в телевизоре, начинает худеть под экранную норму. При этом в жизни он выглядит еще более хрупко», — объяснил Гинзбург.

Кроме того, медийность заставляет звезд подгонять внешность под экранные образы.

«Поэтому, если образ знаменитости — это «энергичная, слегка стервозная, динамичная женщина», она начинает жестко контролировать свое питание, многое себе запрещать, ведь мотивация достаточно сильная. А дальше это может уйти в состояние анорексии», — сказал врач, уточнив, что не имеет ввиду конкретно Екатерину Варнаву .

Михаил Гинзбург посоветовал людям, которые хотят обрести стройность, находить баланс, не впадать в крайности, позволять себе в очень умеренных количествах некоторые продукты, которые доставляют удовольствие.

«Когда ты запрещаешь себе все, ты рано или поздно все равно срываешься, а когда немножко оставляешь для себя любимые продукты, ты не срываешься и худеешь», — прокомментировал собеседник.