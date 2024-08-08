Адвокат Добровинский — об иске Успенской: «С трепетом буду ждать»

Звездный адвокат Александр Добровинский прокомментировал иск, который подала Любовь Успенская против Филиппа Киркорова . В своем заявлении в социальных сетях певица не стала раскрывать подробностей, но намекнула, что речь идет о слове «попрошайка». Так поп-король назвал бывшую подругу в ответ на ее слово «женоненавистник».

Адвокат Филиппа Киркорова рассказал Teleprogramma.pro, что суд по иску Любови Залмановны назначен на вторую половину сентября. А до этого момента и он, и Филипп Бедросович ждут публичных извинений от певицы. В противном случае дело для нее может обернуться плохо.

«Мы успеем посмотреть на извинения госпожи Успенской перед Филиппом Киркоровым , которые она должна опубликовать, согласно решению суда, в своих социальных сетях. Что же касается меня, то я с сентиментальным трепетом буду ждать полтора месяца раскрытия неких деталей жизни госпожи Успенской, способных пролить свет на ее нравственные страдания. Однако хотел бы напомнить, что злостное неисполнения решения суда влечет за собой кучу неприятностей, вплоть до возбуждения уголовного дела», — прокомментировал юрист.