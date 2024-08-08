Адвокат Успенской Сенина — об иске против Киркорова: «Порочащие сведения»

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина рассказала о том, чего они хотят добиться в суде. Певица подала иск против бывшего друга Филиппа Киркорова почти сразу после того, как проиграла дело о слове «женоненавистник». Теперь Любовь Успенская намерена отстаивать и свои честь и достоинство. По словам «королевы шансона», она бы никогда не пошла в суд по такому пустяку, но иск Филиппа Киркорова ее вынудил. В беседе с Teleprogramma.pro Сенина объяснила, что деньги для них — не главное.

«Суть иска в том, чтобы опровергнуть сведения порочащего характера, размещенные в интервью Филиппа Киркорова . В этом интервью было сказано, что Любовь Успенская «клянчила шмотки, подарки, попрошайка» — цитирую. На наш взгляд, это оскорбительно, тем более для публичной женщины Любови Успенской. Мы обратились в суд с требованием об опровержении. Есть требование, чтобы публично Филипп Киркоров опроверг эти сведения», — пояснила Сенина.

Также она отметила, что они требуют материальный ущерб в размере 10 миллионов рублей. Такая сумма была сформирована только с учетом того, что Филипп Бедросович требовал столько же. Однако если суд одобрит всего 70 тысяч рублей, то Сенина и Успенская будут удовлетворены и этим решением. Все выигранные в суде средства будут отправлены на благотворительность.