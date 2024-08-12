Вот почему Бородина как львица бросается на тех, кто критикует ее роман с Сердюковым

Ксения Бородина не справилась со своими детскими психологическими травмами. И теперь это отражается на ее поведении. В очередной раз ведущая закрыла рты тем, кто критикует ее новый роман. Бородина почти каждый день публикует новые видео и фотографии, на которых показывает идиллию в отношениях с Николаем Сердюковым.

Фолловеры негодуют из-за того, что Ксения раньше обещала прятать личное за семью замками, а теперь кричит о нем на весь свет. Психолог Ангелина Сурина объяснила, почему теледива бросается на хейтеров, а не игнорирует их выпады.

«Люди, которые вечно конфликтуют с критиками. Это говорит о том, что человек не проработал отношения с мамой. Обычно критикуют мамы. Поведение мамы ставит в позицию ребенка, что ты должна доказать маме, что ты хорошая. Этот подростковый бунт может быть перенесен. Она не решает проблему с мамой. Она не выстраивает отношения со своим внутренним критиком. С внешними критиками воюет, чтобы доказать, что ты хорошая, что ты имеешь право на что-то», — пояснила эксперт в разговоре с Teleprogramma.pro .