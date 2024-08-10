Катя Жужа высказалась о новом романе Ксении Бородиной: «Моя подруга в полной гармонии»

Катя Жужа много лет дружит с Ксенией Бородиной . Одно время их отношения стали менее близкими, но потом подруги снова оказались на связи. Недавно в жизни телеведущей произошли перемены. Примечательно, что она после развода с Курбаном Омаровым заверяла, что не будет больше рассказывать о личной жизни. Но этим летом она не выдержала и захотела раскрыть бойфренда. У нее завязался роман с блогером Николаем Сердюковым .

Дело в том, что он был в браке с приятельницей Бородиной Алиной Акиловой. Однако теперь она заверяет, что с ней близко не общалась. Телеведущая попросила не утверждать, что она кого-то увела из семьи. Она заверила, что с совестью дружит.

«Моя подруга в полной гармонии. Я всегда за эмоции и за любовь. Это очень круто, когда человек испытывает такие чувства, такие эмоции. Особенно когда это взаимно. В их случае это так! Я очень рада за них», — поддержала ее Жужа.