Катя Жужа высказалась о новом романе Ксении Бородиной: «Моя подруга в полной гармонии»

Дело в том, что он был в браке с приятельницей Бородиной Алиной Акиловой. Однако теперь она заверяет, что с ней близко не общалась. Телеведущая попросила не утверждать, что она кого-то увела из семьи. Она заверила, что с совестью дружит.
«Моя подруга в полной гармонии. Я всегда за эмоции и за любовь. Это очень круто, когда человек испытывает такие чувства, такие эмоции. Особенно когда это взаимно. В их случае это так! Я очень рада за них», — поддержала ее Жужа.
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