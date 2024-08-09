Кто по национальности Ксения Бородина?

Первое, что многим приходит на ум - сделать вывод по фамилии ведущей. Но с Ксенией это не сработает. Как только знаменитость достигла совершеннолетия, она сразу же поменяла фамилию. А все из-за проблем с отцом.

Ксения Бородина появилась на свет 8 марта 1983 года в Москве. Но в ее жилах течет курдская кровь. Ким Джимоевич Амоев, отец Ксении, по происхождению курд-езид. А вот мать знаменитости Инна Булатовна Бородина — имеет русские и татарские гены.

Родители решили расстаться, когда Ксюше был всего один годик. Спустя короткое время Ирина Булатовна стала женой бизнесмена Дженни из Италии. Архитектор по призванию владел строительной компанией. Мать Ксении уехала с ним за границу. Будущая звезда осталась на попечении бабушки и дедушки.

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В 18 лет Ксения не захотела оставаться Амоевой. Она взяла фамилию матери и стала летать к отчиму в гости. Семье удалось наладить теплые отношения.