Кто по национальности Ксения Бородина?

Первое, что многим приходит на ум - сделать вывод по фамилии ведущей. Но с Ксенией это не сработает. Как только знаменитость достигла совершеннолетия, она сразу же поменяла фамилию. А все из-за проблем с отцом.
Родители решили расстаться, когда Ксюше был всего один годик. Спустя короткое время Ирина Булатовна стала женой бизнесмена Дженни из Италии. Архитектор по призванию владел строительной компанией. Мать Ксении уехала с ним за границу.
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В 18 лет Ксения не захотела оставаться Амоевой. Она взяла фамилию матери и стала летать к отчиму в гости. Семье удалось наладить теплые отношения.