Какой вырастет дочь Арзамасовой и Авербуха: значение имени Лия

Елизавете Арзамасовой и Илье Авербуху не стоит ждать, что их дочь будет такая же нежная, как и ее мать. Знаменитые родители дали своей новорожденной дочери необычное, но очень красивое имя Лия. И девочки с такими именами обладают достаточно жестким характером.

Они вырастают лидерами с непоколебимыми моральными принципами. В разговоре с Teleprogramma.pro потомственная гадалка Аза Петренко раскрыла тайну имени Лия.

«Когда родители ждут девочку, которая будет в платьице, такая нежная, — пусть не рассчитывают. Это атаман в юбкой. Всегда в окружении будут ребята, она будет заводилой. Будет заступаться даже за мальчиков. Она всегда будет всех покрывать, всегда будет брать на себя ответственность. На нее можно с детства положиться, она умеет хранить тайны. Она никогда не будет ставить себя на первое место», — рассказала Петренко.