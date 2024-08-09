Какой вырастет дочь Арзамасовой и Авербуха: значение имени Лия

Елизавете Арзамасовой и
Они вырастают лидерами с непоколебимыми моральными принципами. В разговоре с
«Когда родители ждут девочку, которая будет в платьице, такая нежная, — пусть не рассчитывают. Это атаман в юбкой. Всегда в окружении будут ребята, она будет заводилой. Будет заступаться даже за мальчиков. Она всегда будет всех покрывать, всегда будет брать на себя ответственность. На нее можно с детства положиться, она умеет хранить тайны. Она никогда не будет ставить себя на первое место», — рассказала Петренко.
Также гадалка сообщила, что, несмотря на внешнюю веселость, Лия всегда будет довольно
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