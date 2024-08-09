Авербух дал обещание новорожденной дочери от Арзамасовой: «Мы будем очень стараться» Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Global Look Press Илья Авербух и Лиза Арзамасова поделились трепетным кадром. Звездная пара Илья Авербух и Лиза Арзамасова поделились в своих соцсетях первых снимком, на котором предстали с новорожденной дочкой. Малышку ее родители назвали Лией. В кадре запечатлено, как Илья Авербух держит крошку в своих руках, не сводя с нее счастливых и влюбленных глаз. Вместе с Лизой Арзамасовой Илья Авербух дал обещание новорожденной малышке. А еще Илья Авербух поблагодарил свою жену за счастье вновь стать отцом. «Ну здравствуй, Лия. Мы будем очень стараться… Спасибо, любимая, за нашу девочку», — написал под фото Илья Авербух. Илья Авербух и Лиза Арзамасова в новорожденной дочкой Лией. Фото: соцсети Ильи Авербуха Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль». Напомним, дочь Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появилась на свет 8 августа в одном из роддомов Москвы. Малышка стала вторым ребенком пары, у которой есть сын Лева. Малышу 14 августа исполнится три года. Читайте также: Наталья Михеева