Авербух дал обещание новорожденной дочери от Арзамасовой: «Мы будем очень стараться»

Звездная пара Илья Авербух и Лиза Арзамасова поделились в своих соцсетях первых снимком, на котором предстали с новорожденной дочкой. Малышку ее родители назвали Лией.

В кадре запечатлено, как Илья Авербух держит крошку в своих руках, не сводя с нее счастливых и влюбленных глаз. Вместе с Лизой Арзамасовой Илья Авербух дал обещание новорожденной малышке. А еще Илья Авербух поблагодарил свою жену за счастье вновь стать отцом.