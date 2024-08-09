Илья Авербух рассказал о самочувствии Лизы Арзамасовой после родов: «Уже очень достойно»

Илья Авербух. Фото: Global Look Press

Илья Авербух заговорил о том, о чем предпочла промолчать молодая мама Лиза Арзамасова.

Известный фигурист и создатель и продюсер ледовых шоу Илья Авербух накануне, 8 августа, в третий раз стал отцом и впервые — папой дочери.

Интересно, что мама новорожденной малышки Лиза Арзамасова не стала раскрывать в микроблоге параметров девочки. Это за нее сделал счастливый отец Илья Авербух.

«Девочка родилась весом 3300 граммов, ростом 52 сантиметра», — поделился Илья Авербух.

Молодой отец также рассказал, что роды у Лизы Арзамасовой прошли в штатном режиме. Никаких отклонений или опасных ситуаций не возникло. Рядом с Лизой всегда были врачи клиники, которой звездная пара доверила самое ценное.

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«Все прошло очень спокойно и хорошо, Лиза чувствует себя уже очень достойно…» — добавил Илья Авербух.

По материалам starhit.ru

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