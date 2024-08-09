Илья Авербух рассказал о самочувствии Лизы Арзамасовой после родов: «Уже очень достойно» Илья Авербух. Фото: Global Look Press Илья Авербух заговорил о том, о чем предпочла промолчать молодая мама Лиза Арзамасова. Известный фигурист и создатель и продюсер ледовых шоу Илья Авербух накануне, 8 августа, в третий раз стал отцом и впервые — папой дочери. Интересно, что мама новорожденной малышки Лиза Арзамасова не стала раскрывать в микроблоге параметров девочки. Это за нее сделал счастливый отец Илья Авербух. «Девочка родилась весом 3300 граммов, ростом 52 сантиметра», — поделился Илья Авербух. Молодой отец также рассказал, что роды у Лизы Арзамасовой прошли в штатном режиме. Никаких отклонений или опасных ситуаций не возникло. Рядом с Лизой всегда были врачи клиники, которой звездная пара доверила самое ценное. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль». «Все прошло очень спокойно и хорошо, Лиза чувствует себя уже очень достойно…» — добавил Илья Авербух. По материалам starhit.ru Читайте также: Наталья Михеева