Совет Высоцкой по воспитанию детей оценил психолог: подойдет не всем

Супруга Андрея Кончаловского — мать со стажем. И за годы материнства актриса выявила для себя простую формулу счастливого детства у детей . Она заявила, что необходимо уделять ребенку много внимание и интересоваться его достижениями, увлечениями.

А также бросать все дела, если сын или дочь решили что-то обсудить. Однако такой совет не всем может подойти. Ведь во многих семьях оба родителя много работают, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям. В разговоре с Teleprogramma.pro психолог Анна Вакалюк объяснила, как адаптировать совет Юлии Высоцкой под обычные семьи.

«Безусловное принятие и вообще общение с ребенком без какой-то критики и надзора является важнейшей частью становления здоровой психики ребенка. Конечно, важно общение родителя с ребенком без критики. Что делать при рабочей нагрузке или многодетным семьям. Достаточно 15 минут общения в день с ребенком без телевизоров, телефонов, нарезания капусты в борщ. Заниматься теми делами, которые интересны ребенку. Говорить на те, темы, которые интересны ему», — пояснила эксперт.