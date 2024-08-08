Прилучный дал совет по воспитанию детей: к нему стоит прислушаться

«Все зависит от возраста ребенка. Если мы говорим о возрасте дошкольном, то здесь можно проявить долю настойчивости, чтобы у него не было привычки избегать сложные ситуации при любой неудаче. А если в подростковом возрасте ребенок соглашается на все запреты, то возникает вопрос: а не передавливает ли его родитель? В подростковом возрасте у ребенка много запретов, и тут важно не передавить», — пояснила эксперт.
Психолог также рассказала, что при выборе тех же спортивных секций каждый родитель должен ответить на вопрос: а кому нужны эти занятия — ребенку или родителю? Чрезмерное давление ведет к сопротивлению.
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