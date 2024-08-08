Прилучный дал совет по воспитанию детей: к нему стоит прислушаться

Павел Прилучный показал в социальных сетях, как его сын от Агаты Муцениеце, Тимофей, увлекся баскетболом. Актер признался, что мальчик сменил уже несколько спортивных секций, потому что ищет то, что ему больше всего понравится.

Павел Прилучный заявил, что главное в воспитании детей — это не давить на них и давать им возможность самим делать выбор. Психолог Анна Вакалюк объяснила Teleprogramma.pro, что подход артиста действительно верный.

«Все зависит от возраста ребенка. Если мы говорим о возрасте дошкольном, то здесь можно проявить долю настойчивости, чтобы у него не было привычки избегать сложные ситуации при любой неудаче. А если в подростковом возрасте ребенок соглашается на все запреты, то возникает вопрос: а не передавливает ли его родитель? В подростковом возрасте у ребенка много запретов, и тут важно не передавить», — пояснила эксперт.

Психолог также рассказала, что при выборе тех же спортивных секций каждый родитель должен ответить на вопрос: а кому нужны эти занятия — ребенку или родителю? Чрезмерное давление ведет к сопротивлению.