На похороны Татьяны Егоровой никто не пришел: почему, объяснила известная актриса

Актриса Людмила Поргина в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org высказалась о прощании с Татьяной Егоровой. Вдова Николая Караченцова выдвинула предположение о том, почему коллеги не пришли проститься с покойной.
Людмила Поргина заявила, что дело не в откровениях Егоровой об Андрее Миронове. Людмила Андреевна нашла логичное объяснение поступку артистов, знавших Татьяну Егорову. По ее мнению, те просто упустили из виду новости о ее смерти.
"Думаю, что люди не знали, что она умерла. Летнее время, театр на гастролях, многие в отпусках…", — прокомментировала Людмила Поргина.
Людмила Поргина. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Людмила Поргина рассказала, что читала книгу Татьяны Егоровой о ее 21-летнем романе с Андреем Мироновым. Поргина считает, что Егорова многое выдумала. И ее произведение ничего общего с реальностью не имеет.
"Мы дружили с Андреем, с Ларисой Голубкиной, бывали у них дома. И вот такого душераздирающего романа мы не видели, нет. Это немножко сказки какие-то…", — поделилась Людмила Поргина с Teleprogramma.org.
Татьяна Егорова умерла 21 июля на 82-м году жизни. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище. Там же покоятся обе жены Андрея Миронова — Екатерина Градова и Лариса Голубкина.
Прощание с Егоровой было очень скромным. Хоронили актрису только самые близкие. Из коллег церемонию прощанию посетила только актриса Елена Скороходова.
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