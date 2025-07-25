На похороны Татьяны Егоровой никто не пришел: почему, объяснила известная актриса

Актриса Людмила Поргина в эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org высказалась о прощании с Татьяной Егоровой. Вдова Николая Караченцова выдвинула предположение о том, почему коллеги не пришли проститься с покойной.

Людмила Поргина заявила, что дело не в откровениях Егоровой об Андрее Миронове. Людмила Андреевна нашла логичное объяснение поступку артистов, знавших Татьяну Егорову. По ее мнению, те просто упустили из виду новости о ее смерти.