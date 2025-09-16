Кравец — о пойманной с наркотиками Тарасовой: "Не будут звать даже в массовку"

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma. org оценила перспективы актрисы Аглаи Тарасовой после задержания с наркотиками. Если коротко: они печальны. Чего лишится артистка на фоне последних событий в ее жизни?
Что ждет Аглаю Тарасову
Алена Кравец дала понять, что на карьере Аглаи Тарасовой фактически уже поставлен крест. Светская львица напомнила всем историю Анастасии Ивлеевой. Та после скандальной вечеринки лишилась рекламных контрактов, ее не зовут на съемки, резко упали заработки.
Примерно эта же участь ждет и пойманную с наркотиками Аглаю Тарасову. Кравец считает, что актриса перестанет зарабатывать большие деньги. И ей придется забыть о премьерах и красных дорожках.
"Теперь она попадет в стоп-лист продюсеров, — сказала об Аглае Тарасовой Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org. — Телефон ее агента будет молчать. Ее не будут звать даже в массовку какое-то время, пока все это не забудется.
Если у нее нет каких-то серьезных накоплений, то придется перебиваться с хлеба на воду. Какая уж тут ипотека! Ей надо будет думать, как элементарно выжить. Возможно, подумать о другой работе, например, в такси или курьером. Сейчас она станет, что называется, нерупожатной.
Красным дорожкам, премьерам, поклонникам и миллионным доходам пока придет конец. Даже если она и отделается штрафом, как в свое время Наталья Бочкарева. Та, кстати, потом вернулась в кино и на сцену, но прежней популярности и доходов уже не получает".
Алена Кравец. Фото: личный архив Алены Кравец
Что сейчас происходит с Аглаей Тарасовой
Актрису Аглаю Тарасову задержали в конце августа. Она возвращалась из Израиля в Москву ради съемок в фильме 'Холоп-3'. При досмотре личных вещей Аглаи в аэропорту у нее были обнаружены наркотики.
Против актрисы было возбуждено уголовное дело. Она подозревается в контрабанде наркотиков. Суд не стал отправлять Аглаю Тарасову под домашний арест.
Актриса обязана соблюдать ограничения. Ей запрещено покидать свой дом ночью. Нельзя пользоваться телефоном.
Роли в фильме 'Холоп-3' Аглая уже лишилась. Создатели картины убрали Тарасову с фото съемочной группы. Ранее же она была заявлена в роли взбалмошной мажорки Кати.
Известно, что Аглаю Тарасову успела навестить ее мама, актриса Ксения Раппопорт. Она прилетала из Италии, где живет в последнее время. Ксения пробыла у Аглаи несколько часов. О чем они говорили, неизвестно.
Читайте также: