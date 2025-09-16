Кравец — о пойманной с наркотиками Тарасовой: "Не будут звать даже в массовку"

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma. org оценила перспективы актрисы Аглаи Тарасовой после задержания с наркотиками. Если коротко: они печальны. Чего лишится артистка на фоне последних событий в ее жизни?

Что ждет Аглаю Тарасову

Алена Кравец дала понять, что на карьере Аглаи Тарасовой фактически уже поставлен крест. Светская львица напомнила всем историю Анастасии Ивлеевой. Та после скандальной вечеринки лишилась рекламных контрактов, ее не зовут на съемки, резко упали заработки.

Примерно эта же участь ждет и пойманную с наркотиками Аглаю Тарасову. Кравец считает, что актриса перестанет зарабатывать большие деньги. И ей придется забыть о премьерах и красных дорожках.