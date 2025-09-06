Что сказала задержанная с наркотиками Тарасова на суде: "Я оплачиваю бабушке и дедушке сиделку, еду, всю жизнь. Дайте работать"

В пятницу, 5 сентября, Аглая Тарасова оказалась на скамье подсудимых. Суд Домодедово вынес ей меру пресечения: актриса не имеет права покидать квартиру с 12 ночи до 6 утра и пользоваться телефоном.

Тарасову задержали в аэропорту

Знаменитость из фильма "Лед" задержали в аэропорту с наркотиками, когда она возвращалась из Израиля. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда", максимальное наказание по которой — 7 лет.

Тарасову вызвали в Следственный комитет для дачи показаний. По словам адвоката, сообщение застало ее в больнице под капельницей.

В суд Аглая приехала в серой кофте, скрывала лицо капюшоном и прятала глаза за черными очками. Она сразу попросила удалить прессу из зала и сделать заседание закрытым, чтобы "личные и важные вещи не попали в камеру". Судья отклонил просьбу, сочтя причины недостаточно весомыми.

Тарасова содержит бабушку и дедушку

Актриса не хочет "выносить сор из избы" из-за диагноза одного из близких людей. Она не уточнила, кого именно, но добавила, что полностью обеспечивает бабушку и дедушку. Из-за этого Аглая просила судью не назначать ей домашний арест.

"Я хочу попросить вас, ваша честь, обойтись без домашнего ареста. 12 сентября у меня начинаются съемки в трех картинах. Я полностью оплачиваю бабушке и дедушке сиделку, еду, всю жизнь. Ваша честь, прошу дать мне возможность работать».

В защиту Аглаи выступил главный продюсер Первого канала, прислав письмо с подтверждением, что Тарасова неоднократно помогала благотворительным фондам.

После суда актриса отказалась от комментариев и вышла через вход ОВД. Перед этим корреспондент aif.ru заметил ее курящей возле черного входа. Увидев прессу, Тарасова бросила курить и скрылась в здании.

Домой она уехала в серебристой иномарке, пряча в рукаве нечто. Возможно, пачку сигарет. Также Аглая заявила, что во всем раскаивается. Общественность уверена, что Тарасова пыталась разжалобить судью.

Она настаивала на том, что содержит престарелых родственников. Однако теперь у знаменитости не будет возможности работать как минимум два месяца.

Пользователи Сети подметили, что у Аглаи едва ли будут финансовые проблемы из-за того, что теперь она не сможет свободно покидать свою квартиру. Так как Тарасова давно снимается в кино. И явно имеет "подушку безопасности" в виде материальных накоплений.

Также сообщалось, что актрису отстранили от съемок в комедии "Холоп 3". Многие поклонники считают, что Аглая сама виновата в случившемся. Нашлись и те, кто не поверил в его раскаяние.

Однако преданные фанаты надеются, что ситуация в дальнейшем не отразиться на карьере Тарасовой. Пока же ее явно ждет перерыв в съемках и финансовые потери из-за этого.