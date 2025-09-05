Аглая Тарасова лишилась роли в 'Холопе-3' после инцидента в аэропорту

Актриса Аглая Тарасова, скорее всего, не будет сниматься в третьей части комедии 'Холоп-3'. Ее изображение уже 'подтерли' на общем снимке с актерами будущего фильма. Таково пока первое последствие недавнего задержания Аглаи в аэропорту.

Аглаи Тарасовой больше нет на фото с актерами 'Холопа-3'

Телеграм-канал Mash обратил внимание на исчезновение Аглаи Тарасовой с общего фото актеров 'Холопа-3'. Судя по всему, создатели картины решили, что Аглая сниматься у них не будет. Пиарщики опубликовали в соцсети пост о старте съемок картины, но Тарасовой ни на одном снимке нет.

В апреле они же сообщали, что Аглая Тарасова будет сниматься в третьей части фильма. Актриса вернулась в Москву из Израиля перед началом съемок. Но ее задержали в аэропорту.

За что задержана Аглая Тарасова

У вернувшейся из Израиля Аглаи Тарасовой при досмотре таможенниками обнаружили запрещенные вещества. Было возбуждено уголовное дело. За контрабанду наркотиков 31-летней актрисе может грозить до семи лет заключения в колонии.

В эту пятницу Аглае Тарасовой будет избрана мера пресечения. Ее могут заключить под стражу на два месяца. Скорее всего, Аглаю Тарасову отправят под домашний адрес. И сниматься в кино у нее не будет возможности.

Телеграм-канал Super сообщает, что Аглая Тарасова попросила суд провести заседание об избрании ей меры пресечения в закрытом режиме. Она объяснила это наличием пожилых родственников, бабушки и дедушки, которым за 80 лет. Суд актрисе в ходатайстве отказал.

Чем известна Аглая Тарасова

Аглая Тарасова — старшая дочь известной актрисы Ксении Раппопорт. Звезда как-то раз жаловалась, что из-за знаменитой родительницы ее периодически обвиняют в блате. Что несправедливо.

Аглая Тарасова очень много снимается в кино. У нее довольно внушительная фильмография. Аглая исполнила главные роли в фильмах 'Лед' и 'Холоп-2'. Она лауреат премии 'Золотой орел' за лучшую женскую роль в кино.