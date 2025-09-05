Аглая Тарасова лишилась роли в 'Холопе-3' после инцидента в аэропорту

Актриса Аглая Тарасова, скорее всего, не будет сниматься в третьей части комедии 'Холоп-3'. Ее изображение уже 'подтерли' на общем снимке с актерами будущего фильма. Таково пока первое последствие недавнего задержания Аглаи в аэропорту.
Аглаи Тарасовой больше нет на фото с актерами 'Холопа-3'
В апреле они же сообщали, что Аглая Тарасова будет сниматься в третьей части фильма. Актриса вернулась в Москву из Израиля перед началом съемок. Но ее задержали в аэропорту.
За что задержана Аглая Тарасова
У вернувшейся из Израиля Аглаи Тарасовой при досмотре таможенниками обнаружили запрещенные вещества. Было возбуждено уголовное дело. За контрабанду наркотиков 31-летней актрисе может грозить до семи лет заключения в колонии.
В эту пятницу Аглае Тарасовой будет избрана мера пресечения. Ее могут заключить под стражу на два месяца. Скорее всего, Аглаю Тарасову отправят под домашний адрес. И сниматься в кино у нее не будет возможности.
Чем известна Аглая Тарасова
Аглая Тарасова — старшая дочь известной актрисы Ксении Раппопорт. Звезда как-то раз жаловалась, что из-за знаменитой родительницы ее периодически обвиняют в блате. Что несправедливо.
Аглая Тарасова очень много снимается в кино. У нее довольно внушительная фильмография. Аглая исполнила главные роли в фильмах 'Лед' и 'Холоп-2'. Она лауреат премии 'Золотой орел' за лучшую женскую роль в кино.
Читайте также: