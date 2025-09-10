Пойманную с наркотиками Аглаю Тарасову навестила мать: камеры засняли Ксению Раппопорт у дома дочери

Актриса Ксения Раппопорт впервые за несколько месяцев появилась в России. Камеры засняли Ксению у дома ее дочери Аглаи Тарасовой. Зачем она приходила к наследнице?
Ксения Раппопорт пришла к Аглае Тарасовой
В белом платье и с большой коричневой сумкой через плечо Ксения Раппопорт проследовала в подъезд дома, где живет Аглая. Актриса пробыла у наследницы три часа. После чего Ксения Раппопорт села в 'Мерседес' и уехала.
Что она делала у Аглаи, можно только догадываться. Скорее всего, мать приходила поддержать дочь. Возможно, давала ей какие-то наставления.
Ксения Раппопорт. Фото: Global Look Press
Что случилось с Аглаей Тарасовой
Аглая Тарасова была задержана в конце августа в аэропорту. Актриса вернулась в Россию из Израиля. При прохождении таможенного досмотра при ней были обнаружены запрещенные вещества.
Было возбуждено уголовное дело. Аглаю Тарасову подозревают в контрабанде наркотиков. Суд не стал отправлять актрису под домашний арест.
Аглае Тарасовой предписаны ограничения. Ей запрещено выходить из дома ночью. А также Аглае нельзя пользоваться телефоном.
Из-за этой истории Аглая Тарасова лишилась роли в фильме 'Холоп-3'. На суде Аглая Тарасова раскаивалась в своем поступке. Она признавалась, что ей страшно.
Что сейчас происходит с Ксенией Раппопорт
Ксения Раппопорт в последнее время живет в Италии. В этой стране у актрисы есть собственная недвижимость. Изредка Раппопорт приезжает в Россию.
В Москве у знаменитости есть квартира в Хамовниках. Ксения Раппопорт приобрела ее примерно три года назад. С некоторых пор актриса не снимается в фильмах российских режиссеров.
