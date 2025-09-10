Пойманную с наркотиками Аглаю Тарасову навестила мать: камеры засняли Ксению Раппопорт у дома дочери

Актриса Ксения Раппопорт впервые за несколько месяцев появилась в России. Камеры засняли Ксению у дома ее дочери Аглаи Тарасовой. Зачем она приходила к наследнице?

Ксения Раппопорт пришла к Аглае Тарасовой

Телеграм-канал SHOT сообщил, что актриса Ксения Раппопорт навестила свою дочь Аглаю Тарасову. Та сейчас находится под следствием. Ксению Раппопорт днем видели у дома Аглаи.

В белом платье и с большой коричневой сумкой через плечо Ксения Раппопорт проследовала в подъезд дома, где живет Аглая. Актриса пробыла у наследницы три часа. После чего Ксения Раппопорт села в 'Мерседес' и уехала.

Что она делала у Аглаи, можно только догадываться. Скорее всего, мать приходила поддержать дочь. Возможно, давала ей какие-то наставления.