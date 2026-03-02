"Шепелявый позор": Андрей Губин "прошелся" по Сергею Жукову и рассказал о своей болезни

Губин о Губине: "Хромой, горбатый и целыми днями лежу"

Андрей не стал приукрашивать реальность. Он признался, что выглядит плохо и сам это понимает.

"Когда я был в хорошей форме, мне нравилось мое лицо. А после съемок смотрел на себя в кадре и думал, что это не мое лицо", — вспоминает артист.

Из всего своего творческого наследия он считает "своими" только три клипа: "Плачь любовь", "Я знаю, ты знаешь", "Танцы". В остальных, по его словам, он на себя не похож.

Но главная проблема даже не в лице, а в здоровье. Губин рассказал, что магазин находится в ста метрах от его дома, но добраться туда — целая история.

"Мне идти тяжело, мне дышать тяжело. Зачем мне эти выступления? Зачем мне деньги такой ценой?" — задается вопросом артист.

Сейчас он проводит дни в постели.

"Я целыми днями в постели лежу, подняться не могу. У меня есть часовая тренировка, остальное время я лежу. Я ужасно себя чувствую, это даже не обсуждается", — признался Губин.

Возвращаться на сцену он не планирует.

"Я не хочу на сцену хромым выходить, зачем мне позориться. Я хромой, горбатый человек".

Удар по Жукову

Но самым громким стало заявление про Сергея Жукова. Губин считает, что коллеге давно пора на покой.

"Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит шепеляво: "Привет, девчонки!" Это не позор? Это позорище! Это профнепригодность для певца, а он в "Лужниках" дает концерт на 70 тысяч человек", — заявил Андрей.

Он добавил, что не понимает публику, которая это воспринимает нормально.

"В 90-х такого не было. Он же раньше не шепелявил… Я бы не стал так выступать, это неправильно", — резюмировал Губин.

При этом сам Губин, кажется, не собирается выходить на сцену ни при каких обстоятельствах. Здоровье не позволяет, да и желания нет. Остается только наблюдать за коллегами из постели и изредка выдавать такие вот эмоциональные интервью.