Что Самойлова и Джиган будут делить при разводе: особняк за 155 млн рублей, две квартиры в Дубае и заброшенный пансионат

Оксана Самойлова тайно подала на развод с рэпером Джиганом. И это при том, что у пары четверо детей. Похоже, что бизнесвумен устала терпеть то, что происходит в ее доме. Пара уже не раз оказывалась на грани развода. Но до этого Оксана постоянно прощала мужа.

Какое имущество есть у Самойловой и Джигана

В браке Джиган и Самойлова обзавелись недвижимостью не только в России, но и за границей. Также у пары есть свой бизнес. В случае развода им придется договариваться не только по алиментам на детей, но и по разделу имущества.

Супруги были в браке более тринадцати лет. И за эти годы нажили немало совместного имущества. Пара живет в особняке в поселке "Шато-Соверен" в Подмосковье. Это дом площадью 750 кв. метров. Коттедж Оксана и Джиган купили еще семь лет назад в ипотеку. Дом они могут продать за 155 млн рублей.

Еще одна ценная недвижимость — квартира пары в Дубае площадью в 121 кв. метр. Она обошлась им в 36 млн рублей. В качестве инвестиций пара также купила за границей апартаменты рядом с морем за 13 млн рублей. У Самойловой также есть заброшенный пансионат за 45 млн рублей в Подмосковье. Там бизнесвумен хотела создать "ферму приключений" для детей, пишет Passion .

Важным активом для Оксаны стал и ее бизнес. Она является соучредителем пяти компаний. И эта доля также может отойти Джигану при разводе.

Джиган посвятил песню Самойловой

Тем временем Джиган пытается удержать Оксану. Он даже посвятил жене песню, рассказав их историю любви длиной в 16 лет.

"В этом треке я выражаю любовь к Оксане. В клипе — история нашей любви. Четыре локации, четыре адреса, с которых мы начинали потихоньку спина к спине добиваться известности", — поделился Джиган.

Когда-то пара жила в тесной "однушке", где появилась их дочка Ариелла. А теперь они купили большой дом. Вот только Самойлова решила уйти от рэпера. Хотя Ксения Собчак уже посчитала их развод очередным пиар-ходом. Якобы так Джиган и Оксана хотят привлечь внимание поклонников к новому треку музыканта.

Того же мнения придерживается и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он подозревает, что это спектакль. Муж певицы Валерии уверен, что у пары есть свои причины для того, чтобы развестись. Хотя в окружении музыканта говорят, что Джиган и Оксана все еще вместе. Их решение разойтись стало неожиданностью даже для близких.

А как вы считаете, разведутся ли Джиган и Самойлова? Пишите в комментариях.