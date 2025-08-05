Что поделят Дибровы в случае развода: две квартиры в Москве за 196 млн рублей, особняк на Рублевке

Хотя Дмитрий и Полина Дибровы о своем разводе объявлять не торопятся, журналисты уже подсчитали, какое имущество может получить 36-летняя жена, в случае если они разойдутся.

Новая любовь

Полина, по слухам, закрутила роман с 50-летним миллиардером Романом Товстиком. Тот готов бросить ради Дибровой 40-летнюю жену Елену. От нее у бизнесмена есть шестеро детей. Старшему из которых 18 лет, а младшему — всего годик.

Елена утверждает, что всегда была с семьей. Нигде и никогда не "гуляла". Больше двух лет она сидит дома и заботится о детях. Ведь ее младший ребенок еще совсем кроха. Она не могла никуда отлучаться. Зато, похоже, муж Елены нашел время, чтобы взбодриться.

Говорят, он снял коттедж неподалеку от особняка Дибровых. Именно там Товстик встречался с Полиной. Дмитрий об этом ничего не знал. И только месяц назад шоумен стал догадываться о том, что в его браке с молодой женой не все ладно.

Имущество будут делить на двоих

Если телеведущий разведется с Полиной, она может рассчитывать на достойную "компенсацию". У пары есть трехэтажный особняк на Рублевке. Этот дом обустроен бассейном, кинотеатром, фонтанами и сауной. Также у супругов есть две квартиры в Москве общей стоимостью около 196 млн рублей, пишет Super .

Владеют Дмитрий и Полина солидным автопарком. У жены Диброва из машин — Mini Cooper, Audi A7, Porsche Cayenne. У шоумена— Toyota Alphard и Mercedes CL-класса.

Также, скорее всего, сыновья Полины останутся с ней. Сам Дмитрий пока никак не прокомментировал слухи об изменах жены. Говорят, что шоумен до сих пор не пришел в себя.

Кстати, представлять интересы жены Романа Товстика в случае развода собирается юрист Катя Гордон. Она уже призвала женщин выходить из светского клуба Полины, который та основала в 2017 году. Диброва, как говорит адвокат, устраивала для "своих" поездки, веселые мероприятия и тусовки.