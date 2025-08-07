Думает только о своей выгоде: Данко вывел на чистую воду Гордон после ее намерений защищать жену любовника Дибровой

Музыкант Александр Фадеев, известный как певец Данко, нелестно отозвался о Кате Гордон. В беседе с Teleprogramma. org он усомнился в ее честности. Данко считает, что Гордон ничего не делает просто так.
Бесплатный сыр
Данко отреагировал на намерение Гордон защищать в суде интересы жены любовника Полины Дибровой. Екатерина заявила, что готова бесплатно оказывать услуги адвоката Елене Товстик. Поскольку она обманутая жена и мать шестерых детей.
Данко прямо заявил, что ему жалко Елену Товстик. Ведь Кате Гордон на самом деле все равно, что будет с ее потенциальной подзащитной. Адвокат действует сейчас исключительно в своих интересах.
"Мне жалко эту женщину, потому что за нее взялась Гордон. У нее миллион подписчиков. Конечно, все сейчас будут говорить, что она великая.
Но поверьте мне, она очень хорошо умеет казаться, выкручиваться, прилипнуть. И кроме собственной выгоды человек не преследует ничего. И ее реально не интересует судьба этой несчастной женщины, которую она бесплатно берется защищать.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если бесплатно, это какая-то нечистая история", — сказал Данко Teleprogramma.org.
Александр Фадеев (Данко). Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Критика Дибровой
Ранее певец Данко высказался о Полине Дибровой. Именно ее он считает виноватой в крахе семьи Дмитрия Диброва. Солидарна с ним и Катя Гордон.
Адвокат в личном блоге разнесла Полину в пух и прах после измены мужу. И назвала ее жизнь 'крысиной'. Гордон также призвала женщин немедленно выйти из клуба Дибровой.
Развод и лишение имущества
О разводе Дибровых заговорили несколько недель назад. Сначала все было на уровне слухов. Но потом они нашли свое подтверждение. Друг Диброва рассказал прессе об измене Полины мужу с соседом.
Дмитрий Дибров был разъярен, узнав о таком повороте судьбы. Он уже нанял адвоката. Представлять интересы телеведущего во время бракоразводного процесса будет звездный защитник Александр Добровинский.
Дибров не хочет делить имущество с Полиной. Он намерен забрать у бывшей жены все. В планах у Дмитрия Диброва — отсудить у супруги сыновей. Он хочет, чтобы мальчики жили с ним.
