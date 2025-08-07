Думает только о своей выгоде: Данко вывел на чистую воду Гордон после ее намерений защищать жену любовника Дибровой

Музыкант Александр Фадеев, известный как певец Данко, нелестно отозвался о Кате Гордон. В беседе с Teleprogramma. org он усомнился в ее честности. Данко считает, что Гордон ничего не делает просто так.

Бесплатный сыр

Данко отреагировал на намерение Гордон защищать в суде интересы жены любовника Полины Дибровой. Екатерина заявила, что готова бесплатно оказывать услуги адвоката Елене Товстик. Поскольку она обманутая жена и мать шестерых детей.

Данко прямо заявил, что ему жалко Елену Товстик. Ведь Кате Гордон на самом деле все равно, что будет с ее потенциальной подзащитной. Адвокат действует сейчас исключительно в своих интересах.