Сколько на самом белка нужно есть каждый день: вы удивитесь

Мы часто воспринимаем белок исключительно как "спортивное" питание, однако его роль в жизнедеятельности организма куда значительнее.
Почему белок жизненно важен
Человеческий организм состоит примерно из 30 триллионов клеток, которые непрерывно обновляются — изнашиваются и восстанавливаются. Ключевым структурным и функциональным компонентом каждой клетки выступают белки.
Их значимость трудно переоценить: без систематического поступления белка организм утрачивает способность полноценно обновляться и функционировать.
Ученым известно свыше 20 000 белков, присутствующих в геноме человека, — каждый из них выполняет определенные задачи. Все белки формируются из аминокислот (всего их 20). При этом организм самостоятельно синтезирует лишь 12 из них. Оставшиеся 8 — незаменимые аминокислоты — мы можем получить исключительно из пищи. В этом заключается принципиальная особенность белкового обмена.
Кроме того, в отличие от жиров и углеводов, белок:
- не накапливается "впрок";
- не может быть синтезирован из иных питательных веществ.
Следовательно, его поступление с пищей должно быть регулярным.
Чем грозит дефицит белка
Недостаток белка редко проявляется остро, но его последствия накапливаются постепенно. Среди первых признаков:
- ухудшение состояния кожи, волос и ногтей;
- повышенная тяга к сладостям;
- хроническая усталость и вялость.
В дальнейшем возможны более серьезные нарушения:
- снижение мышечной массы;
- ухудшение координации движений;
- повышенный риск травм;
- ослабление иммунитета;
- замедленное восстановление после болезней и операций;
- нарушение усвоения других питательных веществ.
Особую роль белок играет в контроле веса. Будучи наиболее насыщающим нутриентом, он помогает поддерживать чувство сытости. Включение белка в каждый прием пищи — основа сбалансированного рациона для тех, кто стремится снизить или удержать вес.
Лучшие источники белка
С физиологической точки зрения наибольшую ценность представляют белки, содержащие полный набор незаменимых аминокислот.
Животные источники (наиболее полноценные по аминокислотному составу):
- рыба;
- яйца;
- молочные продукты;
- мясо.
Растительные источники (требуют продуманных комбинаций для достижения полного аминокислотного профиля):
- бобовые;
- злаки;
- орехи.
Сколько белка нужно употреблять
Нормы потребления зависят от уровня физической активности:
- Для малоподвижных людей: 1,2–1,6 г белка на 1 кг веса в сутки.
- Для регулярно тренирующихся: до 2–2,2 г на 1 кг веса в сутки.
Если вы не ведете подсчет нутриентов, воспользуйтесь визуальным ориентиром: одна порция белка должна быть размером с ладонь (включая большой палец, но без учета кисти).
Для большинства взрослых оптимальным решением будет включать источник белка в каждый прием пищи, регулируя объем исходя из чувства сытости и потребностей организма в восстановлении.
По материалам
А вы считаете, сколько белка в день съедаете? Ответьте в комментариях.
Читайте также: