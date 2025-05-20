Вот что на самом деле нужно пить и взрослым, и детям: нутрициолог дала полный расклад

Нутрициолог Евгения Котелко в беседе с MK.RU назвала три напитка, которым стоит отдавать предпочтение.

Первое это, конечно же, вода. Можно отдать предпочтение и минеральной воде, но она должна быть без добавок. Хороша и кокосовая вода без сахара, но пить ее ежедневно не стоит.

Фруктовый сок можно пить, только разведя его водой в пропорции один к одному. Употреблять такой напиток лучше 1-2 раза в неделю и не больше 150 мл за один раз.

Ограничить или полностью исключить эксперт советует любые сладкие газировки, энергетики, фитнес-воды, чай в бутылках, фруктовые нектары. Все эти напитки содержат большое количество сахара.

Выбирая напиток в магазине нутрициолог советует изучить на этикетке раздел "углеводы\сахара".