Вот что на самом деле нужно пить и взрослым, и детям: нутрициолог дала полный расклад

Нутрициолог Евгения Котелко в беседе с
Первое это, конечно же, вода. Можно отдать предпочтение и минеральной воде, но она должна быть без добавок. Хороша и кокосовая вода без сахара, но пить ее ежедневно не стоит.
Фруктовый сок можно пить, только разведя его водой в пропорции один к одному. Употреблять такой напиток лучше 1-2 раза в неделю и не больше 150 мл за один раз.
Ограничить или полностью исключить эксперт советует любые сладкие газировки, энергетики, фитнес-воды, чай в бутылках, фруктовые нектары. Все эти напитки содержат большое количество сахара.
Выбирая напиток в магазине нутрициолог советует изучить на этикетке раздел "углеводы\сахара".
"Если там больше 5–7 г сахара на 100 мл — напиток очень сладкий. Ищите ключевые слова: если написано «без сахара», но есть сукралоза, аспартам, Е950–Е955 — это искусственные подсластители", — отметила нутрициолог Евгения Котелко.