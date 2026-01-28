Как стать обладательницей шикарных волос: добавьте эти продукты в рацион

Зимой многие обращают внимание на негативные изменения во внешнем облике. Волосы становятся безжизненными, теряют свой блеск и красоту. Как сделать так, чтобы вашей роскошной шевелюры перепады температур (и шапки!) были нипочем? Рассказываем.

Екатерина Кандинская — дерматолог и трихолог клиники docmed — объяснила, какие пять дефицитных состояний в организме способны провоцировать ухудшение качества волос.

Белок

Основой структуры волос служит фибриллярный белок — кератин, обеспечивающий их механическую прочность. Если в рационе систематически недостает белка, это может спровоцировать две проблемы: повышенную ломкость волос и замедление их роста.

Специалист рекомендует активно включать в меню продукты, богатые белком:

мясо;

рыбу;

яйца;

молочные изделия;

бобовые культуры;

соевые продукты.

Железо

Недостаточный уровень железа в организме нередко становится причиной диффузного выпадения волос — особенно у женщин. Однако, как подчеркивает Кандинская, восполнять дефицит следует исключительно на основании лабораторных анализов. Профилактический прием железосодержащих препаратов без подтверждения недостатка вещества не рекомендован.

Омега‑3 жирные кислоты

По мнению трихолога, нехватка этих нутриентов способна негативно повлиять на состояние кожи — в том числе кожи головы. Чтобы обеспечить организм необходимым количеством Омега‑3, стоит разнообразить рацион следующими продуктами:

жирная рыба;

орехи;

семена.

Цинк и селен

Как недостаток, так и избыток этих микроэлементов может отрицательно сказаться на качестве волос. Эксперт советует не прибегать к высокодозным добавкам, а сосредоточиться на получении цинка и селена из натуральных пищевых источников.

Витамин D

У многих жителей России в зимний период наблюдается дефицит этого витамина. Существует мнение, что нехватка вещества может сопровождаться усиленным выпадением волос. Тем не менее собеседница рекомендует сперва подтвердить недостаток витамина D с помощью анализов — и лишь после этого рассматривать возможность приема добавок.

Что важно помнить

Трихолог обращает внимание: коррекция рациона и прием препаратов дают результат, но эффект проявляется не сразу, а спустя определенное время.

"Питание не может предотвратить выпадение волос и повлиять на внешний вид уже отросшего волоса, однако, может играть роль дополнительного фактора в борьбе с выпадением волос", — отмечает Екатерина Кандинская в беседе с изданием "Едим Дома" .

Специалист настоятельно рекомендует не пытаться самостоятельно выявить дефициты питательных веществ. Вместо этого следует:

сдать необходимые анализы;

проконсультироваться с врачом.

А у вас есть свои лайфхаки, связанные с уходом за волосами? Ответьте в комментариях.