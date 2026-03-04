Съешьте это немедленно: вот как нужно повышать настроение весной

Забота о психическом здоровье включает не только работу с эмоциями и режимом дня, но и внимание к рациону. Специалисты по питанию выделили несколько групп продуктов, которые помогают поддерживать психику в тонусе. Разберемся, какие именно и почему они так важны.
Жирная рыба: источник омега‑3 для настроения
Лосось, скумбрия, сардины — эти сорта рыбы богаты омега‑3 жирными кислотами. Они играют ключевую роль в работе мозга и нервной системы.
Почему это важно:
- Омега‑3 кислоты участвуют в построении клеточных мембран нейронов.
- Они помогают снижать воспаление, которое может влиять на психическое состояние.
- При дефиците омега‑3 повышается риск депрессивных состояний и тревожности.
Как включить в рацион:
- 2–3 порции жирной рыбы в неделю (примерно 150–200 г на порцию).
- Альтернатива — добавки с рыбьим жиром (после консультации с врачом).
Листовые овощи: фолиевая кислота и магний для синтеза серотонина
Шпинат, брокколи и другие листовые овощи — кладезь полезных веществ. В них много фолиевой кислоты и магния, которые напрямую участвуют в синтезе серотонина — "гормона счастья".
Почему это важно:
- Фолиевая кислота (витамин B₉) необходима для нормального функционирования нервной системы.
- Магний помогает регулировать уровень стресса и улучшает качество сна.
- Серотонин влияет на настроение, аппетит и сон.
Как включить в рацион:
- Добавлять шпинат в салаты, смузи или омлеты.
- Готовить брокколи на пару или запекать — так сохраняется больше витаминов.
- Использовать листовую капусту, рукколу и другие зеленые овощи в гарнирах.
Орехи: минералы для устойчивости к стрессу
Грецкие орехи и миндаль особенно полезны для нервной системы. Они богаты магнием и цинком — минералами, которые помогают организму противостоять стрессу.
Почему это важно:
- Магний снижает уровень кортизола (гормона стресса).
- Цинк участвует в регуляции нейротрансмиттеров, влияющих на настроение.
- Орехи содержат витамин E — антиоксидант, защищающий клетки мозга.
Как включить в рацион:
- Горсть орехов (30–50 г) в качестве перекуса.
- Добавлять измельченные орехи в каши, йогурты или выпечку.
- Использовать ореховые пасты без сахара.
Кисломолочные продукты: пробиотики для эмоционального фона
Кефир, йогурт, простокваша — источники пробиотиков, которые поддерживают здоровье микробиоты кишечника. А она, в свою очередь, напрямую связана с эмоциональным состоянием.
Почему это важно:
- Кишечник и мозг связаны через ось "кишечник‑мозг".
- Здоровый микробиом помогает синтезировать нейротрансмиттеры, включая серотонин.
- Пробиотики снижают уровень тревожности и улучшают настроение.
Как включить в рацион:
- Ежедневный стакан кефира или натурального йогурта без добавок.
- Простокваша или ацидофилин на ужин.
- Ферментированные продукты (квашеная капуста, кимчи) как дополнение.
Цельнозерновые продукты: стабильность настроения без скачков сахара
Овсянка, коричневый рис, цельнозерновой хлеб — эти продукты помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для тех, кто склонен к перепадам настроения и раздражительности.
Почему это важно:
- Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, которая замедляет всасывание сахара.
- Плавное повышение глюкозы предотвращает резкие скачки энергии и упадок сил.
- Сложные углеводы способствуют выработке серотонина.
Как включить в рацион:
- Овсяная каша на завтрак.
- Коричневый рис или киноа в качестве гарнира.
- Цельнозерновой хлеб вместо белого.
Вывод
Правильное питание — это не только забота о физическом здоровье, но и мощный инструмент для поддержания психического благополучия. Включение в рацион жирной рыбы, листовых овощей, орехов, кисломолочных и цельнозерновых продуктов поможет снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить общую устойчивость к эмоциональным нагрузкам. Начните с небольших изменений: добавьте горсть орехов к завтраку или замените белый хлеб на цельнозерновой — и вы заметите разницу!
Ранее мы писали, какой салат полезен для вашей кожи.
По материалам
А вы следите за своим питанием? Поделитесь в комментариях.
Читайте также: