Съешьте это немедленно: вот как нужно повышать настроение весной

Забота о психическом здоровье включает не только работу с эмоциями и режимом дня, но и внимание к рациону. Специалисты по питанию выделили несколько групп продуктов, которые помогают поддерживать психику в тонусе. Разберемся, какие именно и почему они так важны.

Жирная рыба: источник омега‑3 для настроения

Лосось, скумбрия, сардины — эти сорта рыбы богаты омега‑3 жирными кислотами. Они играют ключевую роль в работе мозга и нервной системы.

Почему это важно:

Омега‑3 кислоты участвуют в построении клеточных мембран нейронов.

Они помогают снижать воспаление, которое может влиять на психическое состояние.

При дефиците омега‑3 повышается риск депрессивных состояний и тревожности.

Как включить в рацион:

2–3 порции жирной рыбы в неделю (примерно 150–200 г на порцию).

Альтернатива — добавки с рыбьим жиром (после консультации с врачом).

Листовые овощи: фолиевая кислота и магний для синтеза серотонина

Шпинат, брокколи и другие листовые овощи — кладезь полезных веществ. В них много фолиевой кислоты и магния, которые напрямую участвуют в синтезе серотонина — "гормона счастья".

Почему это важно:

Фолиевая кислота (витамин B₉) необходима для нормального функционирования нервной системы.

Магний помогает регулировать уровень стресса и улучшает качество сна.

Серотонин влияет на настроение, аппетит и сон.

Как включить в рацион:

Добавлять шпинат в салаты, смузи или омлеты.

Готовить брокколи на пару или запекать — так сохраняется больше витаминов.

Использовать листовую капусту, рукколу и другие зеленые овощи в гарнирах.

Орехи: минералы для устойчивости к стрессу

Грецкие орехи и миндаль особенно полезны для нервной системы. Они богаты магнием и цинком — минералами, которые помогают организму противостоять стрессу.

Почему это важно:

Магний снижает уровень кортизола (гормона стресса).

Цинк участвует в регуляции нейротрансмиттеров, влияющих на настроение.

Орехи содержат витамин E — антиоксидант, защищающий клетки мозга.

Как включить в рацион:

Горсть орехов (30–50 г) в качестве перекуса.

Добавлять измельченные орехи в каши, йогурты или выпечку.

Использовать ореховые пасты без сахара.

Кисломолочные продукты: пробиотики для эмоционального фона

Кефир, йогурт, простокваша — источники пробиотиков, которые поддерживают здоровье микробиоты кишечника. А она, в свою очередь, напрямую связана с эмоциональным состоянием.

Почему это важно:

Кишечник и мозг связаны через ось "кишечник‑мозг".

Здоровый микробиом помогает синтезировать нейротрансмиттеры, включая серотонин.

Пробиотики снижают уровень тревожности и улучшают настроение.

Как включить в рацион:

Ежедневный стакан кефира или натурального йогурта без добавок.

Простокваша или ацидофилин на ужин.

Ферментированные продукты (квашеная капуста, кимчи) как дополнение.

Цельнозерновые продукты: стабильность настроения без скачков сахара

Овсянка, коричневый рис, цельнозерновой хлеб — эти продукты помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для тех, кто склонен к перепадам настроения и раздражительности.

Почему это важно:

Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, которая замедляет всасывание сахара.

Плавное повышение глюкозы предотвращает резкие скачки энергии и упадок сил.

Сложные углеводы способствуют выработке серотонина.

Как включить в рацион:

Овсяная каша на завтрак.

Коричневый рис или киноа в качестве гарнира.

Цельнозерновой хлеб вместо белого.

Вывод

Правильное питание — это не только забота о физическом здоровье, но и мощный инструмент для поддержания психического благополучия. Включение в рацион жирной рыбы, листовых овощей, орехов, кисломолочных и цельнозерновых продуктов поможет снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить общую устойчивость к эмоциональным нагрузкам. Начните с небольших изменений: добавьте горсть орехов к завтраку или замените белый хлеб на цельнозерновой — и вы заметите разницу!

