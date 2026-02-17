Вот что надо есть во время стресса: продукты-спасатели для нервной системы

Привычный способ "заесть" негативные эмоции может принести кратковременное удовлетворение. Но в долгосрочной перспективе он не решает проблему и может даже усугубить ее. Нутрициолог Валерия Сидорова предлагает более здоровый подход, который поможет вашей нервной системе справиться с нагрузками, не прибегая к вредным сладостям.

Компромисс с удовольствием: темный шоколад в умеренных количествах

Если желание съесть что-то сладкое становится невыносимым, нутрициолог советует пойти на компромисс с собственным организмом. Вместо того чтобы полностью отказывать себе, сделайте выбор в пользу дольки темного шоколада (от 75% какао). Важно не просто съесть его на бегу, а насладиться им: положите на язык и медленно рассасывайте. Этот ритуал позволяет получить удовольствие от вкуса и текстуры, одновременно сводя к минимуму потребление сахара.

Продукты-спасатели для вашей нервной системы

Помимо разумного подхода к сладкому, существуют продукты, которые обладают настоящими "суперсилами" для поддержания нашей нервной системы в стрессовых ситуациях. Вот что стоит добавить в свой рацион.

Жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сельдь): Эти дары моря являются богатым источником Омега-3 жирных кислот . Эти незаменимые кислоты играют ключевую роль в регуляции выработки кортизола – гормона стресса. Поддерживая его уровень в норме, Омега-3 помогают нам чувствовать себя более спокойно и уравновешенно.

Авокадо и орехи: Этот дуэт – настоящий кладезь полезных жиров и витаминов группы B . Витамины группы B являются "топливом" для нашей нервной системы, обеспечивая ее нормальное функционирование. Без них нервные клетки не могут полноценно работать, что может приводить к повышенной раздражительности и усталости.

Цитрусовые и киви: Здесь главным героем выступает витамин С . Многочисленные исследования подтверждают его способность эффективно бороться со стрессом. Витамин С помогает снижать артериальное давление и уровень кортизола, тем самым ускоряя процесс восстановления организма после стрессовой ситуации.

Теплая еда: Недооценивайте силу тепла! Супы, тушеные овощи, каши – все, что согревает изнутри, посылает нашему телу успокаивающий сигнал: "Я в безопасности, мне тепло и комфортно". Такое ощущение безопасности помогает снизить уровень тревоги естественным путем, без необходимости прибегать к нездоровым механизмам.

Вывод:

Заедать стресс сладким — привычка, от которой стоит отказаться ради собственного здоровья. Вместо этого, обратите внимание на продукты, которые действительно помогают вашей нервной системе оставаться сильной и устойчивой. Темный шоколад в умеренных количествах, жирная рыба, авокадо, орехи, цитрусовые и теплая пища — это ваши верные союзники в борьбе со стрессом. Сбалансированное питание — это не только забота о теле, но и мощный инструмент для поддержания эмоционального равновесия.

По материалам "Едим дома"

