Ваша кожа будет сиять: просто ешьте салат из этих ингредиентов

Наша кожа — зеркало того, что творится внутри организма, и порой наиболее действенное средство для ее оздоровления находится не в баночке с кремом, а на вашем обеденном столе. Нутрициолог Виктория Сидорова в рамках проекта поделилась одним из полезных для нашей кожи рецептов. Благодаря этому салату лицо будет сиять!

Рецепт салата с рукколой, авокадо и гранатом

Каждый ингредиент этого блюда словно нацелен на достижение эффекта. Это просто профессиональный косметолог прямо у вас на кухне. Приготовим салат, который не просто насыщает, а буквально совершенствует состояние кожи изнутри. Вот его состав:

Гранат — источник витамина С и сильных антиоксидантов (пуникалагинов), которые устраняют последствия воздействия солнечных лучей и неблагоприятной экологической обстановки, обеспечивая коже равномерный оттенок и здоровое сияние.

Авокадо — ключевой помощник в обеспечении достаточного увлажнения. Содержащиеся в нем полезные жиры и витамин Е формируют естественный защитный слой, удерживающий влагу и придающий коже эластичность и нежность. Жиры такого типа — фундамент качественного увлажнения.

Руккола — кладезь железа и магния. Данные минералы активизируют кровообращение, а следовательно, улучшают поступление кислорода к клеткам кожи лица. Каков итог? Естественный, свежий румянец здорового оттенка — без использования тонального средства.

Кедровые орешки и заправка — финальные акценты блюда. Орешки содержат цинк, укрепляющий не только иммунную систему, но и структуру волос и ногтей. А незамысловатая заправка из лимонного сока и оливкового масла представляет собой сочетание витамина С и антиоксидантов, усиливающих защиту от возрастных изменений.

Как приготовить

Соедините перечисленные выше компоненты в тарелке и съешьте с удовольствием. В результате вы активируете процесс внутреннего "обновления" и улучшения состояния кожи.

По материалам "Едим дома"

А вы замечали, как улучшается состояние вашей кожи, благодаря рациону питания? Ответьте в комментариях.